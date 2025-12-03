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Регион
Опубликовано 3 декабря 2025, 05:35

Рубио сомневается в способности Европы разрешить украинский кризис

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Европейские страны не способны самостоятельно справиться с урегулированием украинского конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио выразил уверенность в ведущей роли Штатов в решении данной проблемы, сославшись на уникальность американской компетенции и ресурсов

Рубио отметил, что США вынуждены вмешиваться в урегулирование, поскольку другие мировые игроки не располагают достаточными возможностями для осуществления необходимого воздействия. Несмотря на значительные усилия европейских стран, они не смогли продемонстрировать эффективный подход к решению украинского кризиса.

«Мы вовлечены только потому, что мы единственные, кому это под силу. Европейские страны? Этого не может сделать никто не в мире», — приводит его слова Fox News.

Рубио назвал ключевой пункт спора в переговорах по украинскому конфликту
Рубио назвал ключевой пункт спора в переговорах по украинскому конфликту

Ранее сообщалось, что переговоры по урегулированию на Украине возглавили зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф, а не госсекретарь Марко Рубио. Именно эта пара после встреч в Майами в октябре согласовала с российским представителем Кириллом Дмитриевым первоначальный план из 28 пунктов. Позже Рубио помог его переработать

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Оксана Попова
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