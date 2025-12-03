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Опубликовано 3 декабря 2025, 07:16

Военные медики рассказали, как эвакуационные группы спасают раненых под обстрелом дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piter Parker

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piter Parker

В мотострелковом полку российской группировки «Центр» рассказали о буднях эвакуационных групп, чья работа по спасению раненых проходит в условиях непрерывного огневого воздействия. Об этом российские бойцы сообщили сайту MK.ru.

По словам врача медпункта с позывным Пианист, оказывать первую помощь и эвакуировать бойцов приходится под постоянной угрозой со стороны FPV-дронов противника. Все военнослужащие в этих группах обладают значительным боевым опытом и прошли углублённую медицинскую подготовку, позволяющую им самостоятельно стабилизировать состояние товарища прямо на поле боя.

Для выполнения задач используются высокоскоростные малогабаритные средства — багги и робототехнические комплексы, оснащённые средствами защиты от беспилотников. Как объяснил водитель с позывным Юз, группа по полученным координатам быстро выдвигается к месту под прикрытием охраны, проводит необходимые процедуры и максимально оперативно доставляет раненого в полковой медпункт.

«Перевязываем, накладываем жгуты, готовим пострадавшего к транспортировке и отправляем его в медпункт полка», — рассказывает врач.

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Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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