В мотострелковом полку российской группировки «Центр» рассказали о буднях эвакуационных групп, чья работа по спасению раненых проходит в условиях непрерывного огневого воздействия. Об этом российские бойцы сообщили сайту MK.ru.

По словам врача медпункта с позывным Пианист, оказывать первую помощь и эвакуировать бойцов приходится под постоянной угрозой со стороны FPV-дронов противника. Все военнослужащие в этих группах обладают значительным боевым опытом и прошли углублённую медицинскую подготовку, позволяющую им самостоятельно стабилизировать состояние товарища прямо на поле боя.

Для выполнения задач используются высокоскоростные малогабаритные средства — багги и робототехнические комплексы, оснащённые средствами защиты от беспилотников. Как объяснил водитель с позывным Юз, группа по полученным координатам быстро выдвигается к месту под прикрытием охраны, проводит необходимые процедуры и максимально оперативно доставляет раненого в полковой медпункт.

«Перевязываем, накладываем жгуты, готовим пострадавшего к транспортировке и отправляем его в медпункт полка», — рассказывает врач.

Ранее врач рассказал, что украинские солдаты столкнулись с газовой гангреной, от которой они теперь гниют на фронте сотнями. Опасность этого заболевания заключается ещё и в том, что оно уж слишком быстро распространяется.