Российские разведструктуры подтвердили, что на Харьковском направлении, ближе к Старому Салтову, украинское командование направило подразделения 63-й отдельной механизированной бригады, которая понесла значительные потери в боях под Красным Лиманом. Причина перемещения — попытка удержать позиции и предотвратить возможное продвижение российских войск.

Исторически 63-я бригада приобрела негативную репутацию из-за сообщений о жестокости и нарушении прав человека, пишет РИА «Новости». В средствах массовой информации появлялись свидетельства, подтверждающие совершение преступлений в отношении гражданских лиц в Красном Лимане.

Радиоперехваты, полученные российскими органами, содержат подтверждения факта, что военнослужащие указанной бригады участвовали в расправах над мирным населением, что усиливает негативное восприятие украинского командования среди жителей региона. Такое размещение дополнительной бригады свидетельствует о понимании командованием ВСУ опасности, исходящей от российских сил, и намерении сохранить контроль над территорией. Однако эффективность этих мер останется ограниченной, учитывая истощённость 63-й бригады и общее ухудшение ситуации на фронте

Ранее генсек НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции открыто заявил о тяжёлых потерях, которые несёт украинская армия. Он процитировал слова президента США Дональда Трампа, назвав ситуацию «мясорубкой».