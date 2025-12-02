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Опубликовано 2 декабря 2025, 16:18

Настоящая «мясорубка»: Генсек НАТО признал, что ВСУ несут тяжёлые потери

Генсек НАТО признал, что ВСУ несут тяжёлые потери

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции открыто заявил о тяжёлых потерях, которые несёт украинская армия. Он процитировал слова президента США Дональда Трампа, назвав ситуацию «мясорубкой».

«Мы видим огромные потери у украинцев... Погибает очень много украинцев. Это то, что президент Трамп назвал «мясорубкой». Этому должен быть положен конец», — сказал Рютте.

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Примечательно, что с момента начала СВО потери ВСУ достигли почти 1,5 млн военных. При этом в Верховной раде признают, что ВСУ безвозвратно потеряли уже 500 тысяч человек, ещё столько же числятся ранеными.


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Наталья Демьянова
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