Настоящая «мясорубка»: Генсек НАТО признал, что ВСУ несут тяжёлые потери
Генсек НАТО признал, что ВСУ несут тяжёлые потери
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции открыто заявил о тяжёлых потерях, которые несёт украинская армия. Он процитировал слова президента США Дональда Трампа, назвав ситуацию «мясорубкой».
«Мы видим огромные потери у украинцев... Погибает очень много украинцев. Это то, что президент Трамп назвал «мясорубкой». Этому должен быть положен конец», — сказал Рютте.
Примечательно, что с момента начала СВО потери ВСУ достигли почти 1,5 млн военных. При этом в Верховной раде признают, что ВСУ безвозвратно потеряли уже 500 тысяч человек, ещё столько же числятся ранеными.
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