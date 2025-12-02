Настоящая «мясорубка»: Генсек НАТО признал, что ВСУ несут тяжёлые потери

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции открыто заявил о тяжёлых потерях, которые несёт украинская армия. Он процитировал слова президента США Дональда Трампа, назвав ситуацию «мясорубкой».

«Мы видим огромные потери у украинцев... Погибает очень много украинцев. Это то, что президент Трамп назвал «мясорубкой». Этому должен быть положен конец», — сказал Рютте.