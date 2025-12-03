В Госдуме объяснили слова Путина об «отрезании» Украины от Чёрного моря

«Угроза» президента России Владимира Путина «отрезать» Украину от выхода к Чёрному морю может быть реализована взятием под контроль Одессы и Николаева. Об этом NEWS.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв, комментируя ответные меры на атаки ВСУ на российские танкеры.

Парламентарий обратил внимание, что в последних докладах генералов о ходе СВО Херсонское направление не упоминается.

«Означать это может только одно — мы сознательно не активизируем там свои действия. Но однозначно можем, и тогда это будет наступление на Одессу и Николаев», — пояснил Журавлёв.

Он подчеркнул, что сосредоточение группировки в Крыму позволяет вести боевые действия как на суше, так и с моря.

«Так что обещания Путина — не пустые слова, и на месте украинских властей я бы к ним прислушался», — резюмировал депутат.

Ранее стало известно, что в Чёрном море был атакован третий за неделю российский танкер. Midvolga 2 перевозил подсолнечное масло из России и направлялся в Грузию. Танкер подвергся нападению в акватории Чёрного моря на удалении приблизительно 120 километров от побережья Турции. Сообщается, что целью атаки могло быть создание помех для проведения предстоящих переговоров.