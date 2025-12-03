Уже второй раз не может отказать себе: Стало известно о пристрастии Уиткоффа к одному русскому блюду

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф вновь отдал дань своей московской слабости — чебурекам. Перед переговорами его и зятя американского лидера Джареда Кушнера угощали в ресторане Savva. По словам директора заведения Максима Романцева, стол накрыли так, чтобы подчеркнуть русское гостеприимство. Об этом сообщает телеграм-канал «Москва 24».

Гостям подали классические закуски: три вида икры, крабы, гребешки, вяленую оленину и говядину, селёдку, картошку и сибирские грузди. Из горячего — фирменные посикунчики с крабом, напоминающие мини-чебуреки, которые Уиткофф любит больше всего, а также пельмени с грибами. Кроме того, подали фаршированную перепёлку с гречкой, филе оленины, палтуса на пару и кулебяку.

По признанию ресторатора, Уиткофф остался в полном восторге от посикунчиков и лепёшек с сыром — он заказал их дополнительно.