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Опубликовано 3 декабря 2025, 09:23

ВС РФ нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ и цеху БПЛА в 145 районах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Армия России нанесла удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также поразили цех по сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам... в 145 районах», — заявили в ведомстве.

Также были поражены пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Удары наносились в течение суток с использованием различных видов вооружения.

Новости СВО. ВС РФ взяли Доброполье и Зелёный Гай, громят 15 батальонов ВСУ на Осколе, Запад толкает Киев на уступки, 3 декабря
Новости СВО. ВС РФ взяли Доброполье и Зелёный Гай, громят 15 батальонов ВСУ на Осколе, Запад толкает Киев на уступки, 3 декабря

Также сегодня, 3 декабря, а Запорожском направлении российские войска достигли тактического успеха. Подразделения группировки «Восток» углубили позиции, преодолевая оборону противника, и взяли под контроль село Червоное в Запорожской области.

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Мария Любицкая
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