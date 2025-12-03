ВС РФ нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ и цеху БПЛА в 145 районах

Армия России нанесла удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также поразили цех по сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам... в 145 районах», — заявили в ведомстве.

Также были поражены пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Удары наносились в течение суток с использованием различных видов вооружения.

Также сегодня, 3 декабря, а Запорожском направлении российские войска достигли тактического успеха. Подразделения группировки «Восток» углубили позиции, преодолевая оборону противника, и взяли под контроль село Червоное в Запорожской области.