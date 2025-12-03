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Опубликовано 3 декабря 2025, 09:17

Минобороны РФ отчиталось о ликвидации 100 тысяч БПЛА ВСУ

Обложка © GigaChat

Обложка © GigaChat

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало обновленные данные, свидетельствующие о значительных потерях беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) с момента начала специальной военной операции.

Согласно информации, предоставленной военным ведомством, общая суммарная цифра уничтоженных украинских дронов превысила сто тысяч единиц. В оборонном ведомстве уточнили, что общее число ликвидированных БПЛА с начала проведения СВО достигло отметки 100 082 аппарата.

Этот показатель подчеркивает интенсивность применения воздушных средств наблюдения и поражения обеими сторонами конфликта, а также эффективность российских систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

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Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Кроме этого, Герасимов представил обновлённые данные о продвижении на соседних участках, где продолжаются наступательные действия.

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Оксана Попова
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