ПВО уничтожила ночью 33 украинских БПЛА над регионами РФ и Чёрным морем

В течение минувшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией России и акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что 16 дронов сбили над Ростовской областью, семь — над Краснодарским краем, три — над Белгородской областью, один — над Курской областью и шесть — над черноморской акваторией.

Ранее Life.ru писал, что ночью в пригородах Краснодара и Анапы была зафиксирована серия взрывов, предположительно связанных с работой систем ПВО. Очевидцы из посёлка Витязево сообщали, что от взрывной волны «тряслись стены в домах». Также сообщалось о временных ограничениях на приём и отправку воздушных судов в аэропортах Геленджика и Краснодара, введённых для обеспечения безопасности полётов.