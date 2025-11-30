Работу аэропорта Геленджика временно ограничили

В аэропорту Геленджика введены дополнительные временные ограничения на приём и отправку воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — написал он в соцсетях.

Согласно действующему NOTAM аэропорт Геленджик принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00.

Ранее ограничения вводились в аэропорту Калуги. План «Ковёр» действовал более двух часов, после чего авиагавань возобновила работу в штатном режиме.