29 ноября, 23:53

Работу аэропорта Геленджика временно ограничили

Обложка © Life.ru

В аэропорту Геленджика введены дополнительные временные ограничения на приём и отправку воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — написал он в соцсетях.

Согласно действующему NOTAM аэропорт Геленджик принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00.

ПВО уничтожила 21 украинский беспилотник над Россией за пять часов
Ранее ограничения вводились в аэропорту Калуги. План «Ковёр» действовал более двух часов, после чего авиагавань возобновила работу в штатном режиме.

