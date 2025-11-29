Россия и США
29 ноября, 15:47

В аэропорту Калуги введены временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

В Калуге аэропорт временно остановил приём и отправку самолётов в целях обеспечения безопасности пассажиров. О принятых ограничениях сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Калуги (Грабцево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», сказано в тексте.

Расчёты ПВО сбили 103 украинских дрона над 11 регионами России за ночь

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников самолётного типа над Брянской областью и Крымом.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

