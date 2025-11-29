В аэропорту Калуги введены временные ограничения на полёты
В Калуге аэропорт временно остановил приём и отправку самолётов в целях обеспечения безопасности пассажиров. О принятых ограничениях сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Аэропорт Калуги (Грабцево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сказано в тексте.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников самолётного типа над Брянской областью и Крымом.
