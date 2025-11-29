ПВО поразила шесть украинских БПЛА над Брянской областью и Крымом

Российские системы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников самолётного типа над Брянской областью и Крымом. Об этом уведомили в Минобороны РФ.

С 10:00 до 18:00 по московскому времени были нейтрализованы три БПЛА над Брянской областью и ещё три — над территорией Республики Крым, информирует военное ведомство.

В ночь на 29 ноября украинские беспилотники атаковали Ростовскую область, где расчёты ПВО сбили дроны в пяти районах. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, в результате налёта повреждены гражданские объекты: в Таганроге разрушена крыша общежития техникума и повреждён многоквартирный дом, также сгорел частный дом. Пострадавших нет, жителей общежития размещают в пункте временного размещения на базе школы.