29 ноября, 05:10

Украинский БПЛА ударил по пятиэтажке в Волгограде, есть пострадавшие

Архивное фото. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Synelnykov

Утром в Волгоградской области ПВО отразили очередную атаку беспилотников. Один из дронов ударил по жилой пятиэтажке, другой повредил склад стройматериалов на улице Маршала Еременко — пострадали два человека, сообщает губернатор региона Андрей Бочаров.

Под ударом оказались и жилые дома: на Невской, Муромской и проспекте Металлургов выбиты стёкла, пожарные тушат локальные возгорания. На улице Желудева обломки сбитого БПЛА повредили окна на первых этажах.

«Дал поручение оперативным службам уточнить повреждения, ликвидировать последствия и подготовить пункты временного размещения», — рассказал Бочаров.

Расчёты ПВО сбили 103 украинских дрона над 11 регионами России за ночь
Ранее жители Волгограда зафиксировали не менее восьми взрывов в небе из-за работы ПВО. Хлопки были слышны в центральных и северных районах города. Также появились аналогичные сообщения из Волжского. Очевидцы отметили, что несколько беспилотников уже сбиты.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Андрей Бражников
