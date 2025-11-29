Украинский БПЛА ударил по пятиэтажке в Волгограде, есть пострадавшие

Утром в Волгоградской области ПВО отразили очередную атаку беспилотников. Один из дронов ударил по жилой пятиэтажке, другой повредил склад стройматериалов на улице Маршала Еременко — пострадали два человека, сообщает губернатор региона Андрей Бочаров.

Под ударом оказались и жилые дома: на Невской, Муромской и проспекте Металлургов выбиты стёкла, пожарные тушат локальные возгорания. На улице Желудева обломки сбитого БПЛА повредили окна на первых этажах.

«Дал поручение оперативным службам уточнить повреждения, ликвидировать последствия и подготовить пункты временного размещения», — рассказал Бочаров.

Ранее жители Волгограда зафиксировали не менее восьми взрывов в небе из-за работы ПВО. Хлопки были слышны в центральных и северных районах города. Также появились аналогичные сообщения из Волжского. Очевидцы отметили, что несколько беспилотников уже сбиты.