29 ноября, 20:57

ПВО уничтожила 21 украинский беспилотник над Россией за пять часов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В период с 18:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны был осуществлён перехват и уничтожение 21 украинского беспилотного летательного аппарата самолётного типа. Об этом сообщило МО РФ.

Над территорией Белгородской области сбито восемь БПЛА, над Орловской областью — один беспилотник, ещё один дрон был уничтожен над Ростовской областью. Наиболее интенсивным направлением стала акватория Чёрного моря, где было перехвачено 11 летательных аппаратов.

А с 10:00 до 18:00 по московскому времени были нейтрализованы шесть вражеских БПЛА. Три дрона сбили над Брянской областью и ещё три — над территорией Республики Крым.

