30 ноября, 00:46

В аэропорту Краснодара введены дополнительные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

В аэропорту Краснодара (Пашковский) введены дополнительные временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.

Согласно действующему NOTAM, аэропорт Краснодара принимает регулярные рейсы с 09:00 до 19:00. Необходимость введения ограничений объясняется обеспечением безопасности полётов, отмечают в ведомстве.

ПВО уничтожила 21 украинский беспилотник над Россией за пять часов
ПВО уничтожила 21 украинский беспилотник над Россией за пять часов

Ранее сообщалось, что в окрестностях Краснодара и Анапы были зафиксированы взрывы, предположительно, вызванные работой систем ПВО. Очевидцы из Витязево сообщали о том, что от взрывных волн «тряслись стены в домах». По данным Росавиации, в аэропорту Геленджика введены ограничения на приём и отправку воздушных судов.

Антон Голыбин
