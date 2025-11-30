В аэропорту Краснодара введены дополнительные ограничения на полёты
В аэропорту Краснодара (Пашковский) введены дополнительные временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.
Согласно действующему NOTAM, аэропорт Краснодара принимает регулярные рейсы с 09:00 до 19:00. Необходимость введения ограничений объясняется обеспечением безопасности полётов, отмечают в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в окрестностях Краснодара и Анапы были зафиксированы взрывы, предположительно, вызванные работой систем ПВО. Очевидцы из Витязево сообщали о том, что от взрывных волн «тряслись стены в домах». По данным Росавиации, в аэропорту Геленджика введены ограничения на приём и отправку воздушных судов.
