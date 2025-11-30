Россия и США
30 ноября, 00:06

В Краснодаре и Анапе слышны взрывы, работает ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack

В пригородах Краснодара и Анапы вечером прогремела серия взрывов, предположительно связанных с работой систем противовоздушной обороны. Как сообщает SHOT, в районе Анапы было слышно от пяти до семи мощных взрывов со стороны Чёрного моря.

Сирена воздушной опасности в Анапе. Видео © Telegram / SHOT

Очевидцы из посёлка Витязево отмечают, что от взрывных волн «тряслись стены в домах». В Краснодаре звуки взрывов фиксировались в северной и западной части города.

Ранее в аэропорту Геленджика были введены дополнительные временные ограничения на приём и отправку воздушных судов. Пассажирам рекомендуется следить за статусом рейсов через сайты и приложения авиакомпаний.

