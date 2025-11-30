Россия и США
Регион
29 ноября, 21:10

В результате атаки БПЛА в Белгородской области пострадала местная жительница

Село Архангельское в Старооскольском городском округе подверглось атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ. В результате происшествия пострадала местная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадавший дом в селе Архангельское. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Беспилотник сдетонировал на территории частного домовладения, вызвав возгорание хозяйственной постройки. Пострадавшая с предварительным диагнозом «баротравма» была доставлена бригадой скорой помощи в Старооскольскую окружную больницу.

А утром 29 ноября ПВО отразила атаку украинских беспилотников в Волгоградской области, но один из дронов всё же поразил жилую пятиэтажку, а другой повредил склад стройматериалов на улице Маршала Еременко. По данным губернатора Андрея Бочарова, в результате пострадали пять человек.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

