В результате атаки БПЛА в Белгородской области пострадала местная жительница

Село Архангельское в Старооскольском городском округе подверглось атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ. В результате происшествия пострадала местная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадавший дом в селе Архангельское. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Беспилотник сдетонировал на территории частного домовладения, вызвав возгорание хозяйственной постройки. Пострадавшая с предварительным диагнозом «баротравма» была доставлена бригадой скорой помощи в Старооскольскую окружную больницу.