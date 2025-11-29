Число пострадавших от удара дронов ВСУ по пятиэтажке в Волгограде увеличилось

В Волгограде число госпитализированных после прилёта дронов ВСУ возросло до пяти человек. По данным администрации области, все они получили травмы в результате падений из-за взрывной волны, но угрозы для их жизни нет.

Среди госпитализированных — несовершеннолетняя девушка 2007 года рождения, мужчина 1964 года рождения и женщина 1948 года рождения. Ещё двум пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, в стационарном лечении они не нуждались.

Напомним, утром ПВО отразила атаку украинских беспилотников в Волгоградской области, но один из дронов всё же поразил жилую пятиэтажку, а другой повредил склад стройматериалов на улице Маршала Еременко. По данным губернатора Андрея Бочарова, в результате пострадали два человека. Ударной волной и обломками выбиты стёкла в жилых домах на нескольких улицах, зафиксированы локальные возгорания. Глава региона поручил оперативным службам ликвидировать последствия и подготовить пункты временного размещения для пострадавших.