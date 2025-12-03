Плёнки Миндича
3 декабря, 09:38

Жених пропал на пять дней в первую брачную ночь из-за просьбы невесты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Big daddy artwork

В Индии мужчина по имени Мосхин в первую брачную ночь сбежал из дома после того, как невеста попросила его заменить слишком яркую лампочку. Об этом сообщило издание India Today.

После свадьбы невеста ждала Мосхина в спальне и попросила заменить яркий свет на более тусклый. Жених, услышав это, ушёл и пропал. Камеры видеонаблюдения зафиксировали его прогулку вдоль канала. Родственники опасались за его безопасность и в течение пяти дней разыскивали мужчину. За это время две его сестры сыграли свадьбы, но атмосфера праздников была мрачной без Мосхина.

Ранее в Индии произошёл трагический инцидент на свадьбе в городе Мирут (штат Уттар-Прадеш), когда гости открыли стрельбу в воздух. В результате 20-летняя Афшан, наблюдавшая за церемонией с крыши соседнего здания, получила ранение в живот и скончалась, несмотря на попытки родственников доставить её в больницу.

