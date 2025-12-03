Центробанк может отложить корректировку закона о запрете скидок на фоне спора с маркетплейсами

Центробанк может отложить корректировку закона о платформенной экономике на фоне острого спора между банками и маркетплейсами. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов газете «Известия», отметив, что регулятор услышал позиции всех сторон.

Гузнов пояснил, что дискуссия касается механизмов оплаты товаров на маркетплейсах, причём банки, интегрированные в платформы, занимают иную позицию, чем остальные. Регулятор уже сформировал предложения, и решение о корректировке закона или её отсрочке будет принято в ближайшее время.

Напомним, крупнейшие российские банки предложили запретить скидки на маркетплейсах, которые мотивируют покупателей пользоваться исключительно «кошельком» торговой площадки. Операторы маркетплейсов не согласны с квалификацией своих действий как недобросовестной конкуренции, указывая на возможные последствия. По их мнению, отказ от предоставления скидок повлечёт удорожание товаров для 85 миллионов человек как минимум на 15–20%.