Плёнки Миндича
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 декабря, 09:50

Центробанк может отложить корректировку закона о запрете скидок на фоне спора с маркетплейсами

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Центробанк может отложить корректировку закона о платформенной экономике на фоне острого спора между банками и маркетплейсами. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов газете «Известия», отметив, что регулятор услышал позиции всех сторон.

Гузнов пояснил, что дискуссия касается механизмов оплаты товаров на маркетплейсах, причём банки, интегрированные в платформы, занимают иную позицию, чем остальные. Регулятор уже сформировал предложения, и решение о корректировке закона или её отсрочке будет принято в ближайшее время.

Костин поддержал банки в споре с маркетплейсами, сославшись на опыт США и Китая
Костин поддержал банки в споре с маркетплейсами, сославшись на опыт США и Китая

Напомним, крупнейшие российские банки предложили запретить скидки на маркетплейсах, которые мотивируют покупателей пользоваться исключительно «кошельком» торговой площадки. Операторы маркетплейсов не согласны с квалификацией своих действий как недобросовестной конкуренции, указывая на возможные последствия. По их мнению, отказ от предоставления скидок повлечёт удорожание товаров для 85 миллионов человек как минимум на 15–20%.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Центробанк
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar