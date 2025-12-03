Продажи красной икры рухнули почти наполовину: эксперты предупредили о риске подорожания к Новому году

Продажи красной икры в России за январь–сентябрь 2025 года резко сократились. По данным аналитической компании NTech, в натуральном выражении спрос упал на 45,1%, а в денежном — на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты отмечают, что россияне стали покупать меньше икры как по объёму, так и по сумме чеков. При этом к Новому году возможен рост оптовых цен, рассказал директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов. По его словам, многое будет зависеть от условий, которые удастся согласовать ретейлерам и поставщикам.

При этом в магазинах подорожание может отразиться незначительно: крупные сети традиционно используют икру как один из «якорных» товаров в праздничных акциях, временно снижая цены, чтобы привлечь покупателей и стимулировать сопутствующие продажи.

Справка: почему в России падают продажи красной икры

Ситуация с красной икрой в 2024–2025 годах стала одной из самых обсуждаемых проблем продовольственного рынка. Падение продаж связано сразу с несколькими факторами:

1. Высокие оптовые цены.

Последние два года производители поднимали стоимость из-за роста расходов на логистику, корма и переработку. В результате икра стала менее доступной для среднего покупателя.

2. Снижение доходов домохозяйств.

По данным аналитиков, россияне стали экономить на премиальных и праздничных продуктах, заменяя их более дешёвыми аналогами.

3. Колебания вылова и объёма предложения.

В отдельные сезоны наблюдались перебои с поставками — это тоже подталкивало цену вверх.

4. Ретейл-компании перед Новым годом часто используют икру как «якорный товар».

Из-за праздничных акций на полках могут появляться скидки, но это не означает, что оптовая цена не растёт — сетям важнее привлечь покупателя, чем заработать именно на икре.