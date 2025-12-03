Продажи красной икры рухнули почти наполовину: эксперты предупредили о риске подорожания к Новому году
Продажи красной икры в России упали на 45% в 2025 году
Обложка © Life.ru
Продажи красной икры в России за январь–сентябрь 2025 года резко сократились. По данным аналитической компании NTech, в натуральном выражении спрос упал на 45,1%, а в денежном — на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Эксперты отмечают, что россияне стали покупать меньше икры как по объёму, так и по сумме чеков. При этом к Новому году возможен рост оптовых цен, рассказал директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов. По его словам, многое будет зависеть от условий, которые удастся согласовать ретейлерам и поставщикам.
При этом в магазинах подорожание может отразиться незначительно: крупные сети традиционно используют икру как один из «якорных» товаров в праздничных акциях, временно снижая цены, чтобы привлечь покупателей и стимулировать сопутствующие продажи.
Справка: почему в России падают продажи красной икры
Ситуация с красной икрой в 2024–2025 годах стала одной из самых обсуждаемых проблем продовольственного рынка. Падение продаж связано сразу с несколькими факторами:
1. Высокие оптовые цены.
Последние два года производители поднимали стоимость из-за роста расходов на логистику, корма и переработку. В результате икра стала менее доступной для среднего покупателя.
2. Снижение доходов домохозяйств.
По данным аналитиков, россияне стали экономить на премиальных и праздничных продуктах, заменяя их более дешёвыми аналогами.
3. Колебания вылова и объёма предложения.
В отдельные сезоны наблюдались перебои с поставками — это тоже подталкивало цену вверх.
4. Ретейл-компании перед Новым годом часто используют икру как «якорный товар».
Из-за праздничных акций на полках могут появляться скидки, но это не означает, что оптовая цена не растёт — сетям важнее привлечь покупателя, чем заработать именно на икре.
Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.