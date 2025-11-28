Цены на водку в России за год подскочили на 15%

Водка в России подорожала на 15% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает «Постньюс», ссылаясь на исследование «Ценозавра».

Теперь за поллитровую бутылку придется отдать от 460 до 600 рублей, а самые дорогие марки в среднем стоят 624,5 рубля. Помимо водки, подорожал и коньяк, цена за бутылку которого выросла на 14,2% и достигла примерно 1400 рублей.

А ранее Life.ru писал, что к Новому году красная рыба и икра в России станут дороже. По данным экспертов, цены поднимутся примерно на 5-7%. Всему виной сезонность, инфляция и потребительский спрос, которые могут привести к ожидаемому подорожанию.