Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 13:55

Цены на водку в России за год подскочили на 15%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

Водка в России подорожала на 15% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает «Постньюс», ссылаясь на исследование «Ценозавра».

Теперь за поллитровую бутылку придется отдать от 460 до 600 рублей, а самые дорогие марки в среднем стоят 624,5 рубля. Помимо водки, подорожал и коньяк, цена за бутылку которого выросла на 14,2% и достигла примерно 1400 рублей.

Колбаса подорожает к Новому году на 5–10%
Колбаса подорожает к Новому году на 5–10%

А ранее Life.ru писал, что к Новому году красная рыба и икра в России станут дороже. По данным экспертов, цены поднимутся примерно на 5-7%. Всему виной сезонность, инфляция и потребительский спрос, которые могут привести к ожидаемому подорожанию.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar