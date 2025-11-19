Колбаса подорожает к Новому году на 5–10%

В России цены на продукцию мясопереработки, в частности на колбасу и сосиски, вырастут в среднем на 5 — 10% к новогодним каникулам. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Points:Lab. По мнению экспертов, это не временное повышение на фоне приближения праздников, а результат удорожания сырья и логистики.

Весь текущий год российские мясоперерабатывающие предприятия работают в условиях высокой волатильности рынка сырья. Цены на сырое мясо повышались и в итоге сказались на ценообразовании готовой продукции. Так, свинина подорожала на 12 — 15%, говядина — на 10 — 14%, курица — на 8%. Больше всего удорожание сырья скажется на премиальных марках колбасы, где мясо является основным ингредиентом.

«Колбасный рынок сегодня живёт в логике постоянного удорожания, где даже при попытках сдерживания расходов производители вынуждены корректировать цены вслед за ростом себестоимости. Это не кризисная динамика, а новая реальность отрасли», — пояснил генеральный директор Points:Lab Илья Волков.

Наблюдается рост и других составляющих производства. Энергетические тарифы для бизнеса выросли за год почти на 18%, упаковка — на 12–15%, транспортные расходы — на 20%. Кроме того, выросли зарплаты у работников заводов, в среднем на 10%. Все эти факторы создают устойчивое инфляционное давление на рынок готовых мясных продуктов. Сейчас, по наблюдениям аналитиков, торговые сети пытаются удержать рост цен, жертвуя маржой, но желая сохранить потребительский спрос.

Государственная политика по контролю продовольственной инфляции остаётся ключевым сдерживающим фактором, уверен Волков. Усилен мониторинг цен на социально значимые продукты, включая мясо и отдельные виды варёных колбас. Государство прибегает к мерам субсидирования производителей и ведёт переговоры с розницей о стабилизации цен, что позволяет избежать резких колебаний на рынке и избежать дефицита.

Волков также напомнил, что вводится обязательная маркировка колбасной продукции, что впоследствии может подстегнуть цены. Однако это сделает отрасль более прозрачной и повысит качество товара, добавил он. По его словам, рост цен — это индикатор адаптации рынка к меняющимся экономическим условиям, при этом признаков ценового шока в России нет.

