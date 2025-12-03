В Кремле раскрыли, сколько встреч с США понадобится для урегулирования конфликта

Российская сторона готова столько встречаться с представителями США по украинскому вопросу, сколько потребуется для урегулирования конфликта. Данное заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Его комментарий прозвучал после очередного, уже шестого визита в Москву специального посланника президента США Стива Уиткоффа. Накануне Владимир Путин провёл с американским дипломатом встречу в Кремле, центральной темой которой стала ситуация вокруг Украины. Дмитрий Песков подчеркнул, что оценка динамики переговорного процесса напрямую зависит от содержания этих диалогов.

«Мы все готовы встречаться столько, сколько потребуется для того, чтобы достичь мирного урегулирования», — ответил представитель Кремля на вопрос, сколько может понадобиться переговоров для приближения к решению кризиса на Украине.

Напомним, что переговоры президента России Владимира Путина с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером продлились порядка пяти часов. Делегацию РФ на этой встрече возглавляли помощник президента Юрий Ушаков и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов подчеркнул, что переговоры Владимира Путина со Стивом Уиткоффом формируют основу для будущих договорённостей по Украине и взаимодействию с Западом.