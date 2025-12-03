Плёнки Миндича
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 декабря, 10:00

Кремль настаивает на конфиденциальности переговоров по Украине

Обложка © LIfe.ru

Обложка © LIfe.ru

Россия убеждена, что обсуждение урегулирования украинского конфликта должно проходить без огласки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, раскроет ли Запад тайны, если Москва сохранит молчание.

«Вот мы исходим из того, что в данном случае лучше, чтобы эти переговоры велись в тишине», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона предпочитает вести диалог по чувствительным вопросам максимально закрыто. По его словам, тишина вокруг переговорного процесса является более продуктивным форматом, особенно когда речь идёт о сложных темах международной безопасности.

Продуктивная встреча, но компромиссного плана пока нет: Как прошли переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле
Продуктивная встреча, но компромиссного плана пока нет: Как прошли переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле

Ранее стало известно, что главным предметом разногласий на переговорах по урегулированию украинского конфликта остаётся около пятой части территории ДНР, которая по-прежнему находится под контролем Киева. Глава Госдепа США Марко Рубио отметил, что речь идёт о зоне протяжённостью 30–50 километров.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar