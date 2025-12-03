Россия убеждена, что обсуждение урегулирования украинского конфликта должно проходить без огласки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, раскроет ли Запад тайны, если Москва сохранит молчание.

«Вот мы исходим из того, что в данном случае лучше, чтобы эти переговоры велись в тишине», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона предпочитает вести диалог по чувствительным вопросам максимально закрыто. По его словам, тишина вокруг переговорного процесса является более продуктивным форматом, особенно когда речь идёт о сложных темах международной безопасности.

Ранее стало известно, что главным предметом разногласий на переговорах по урегулированию украинского конфликта остаётся около пятой части территории ДНР, которая по-прежнему находится под контролем Киева. Глава Госдепа США Марко Рубио отметил, что речь идёт о зоне протяжённостью 30–50 километров.