Трамп хочет прекратить конфликт на Украине к лету 2026 года, заявил политолог

Президент США Дональд Трамп хочет добиться прекращения огня на Украине к лету 2026 года. Такое мнение высказал политолог Михаил Синельников-Оришак «Ридусу», связывая этот срок с 80-летием Трампа и 250-летием независимости США.

«Трампу хочется, чтобы до этого времени на Украине прекратился огонь. Ему глубоко наплевать на то, что случится потом. Главное — громко заявить об очередной остановленной войне», — отметил эксперт.

По его словам, большинству американцев безразлично происходящее на Украине, и Трампу важнее эффектная победа в преддверии юбилейных дат.

Синельников-Оришак добавил, что Россия продолжит добиваться своих целей, но будет поддерживать «костерок переговорного процесса», чтобы Трамп не начал масштабные поставки оружия Киеву. Эксперт допустил, что выходом мог бы стать организованный отвод войск ВСУ из Донбасса «с боями», чтобы сохранить лицо.

Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев охарактеризовал прошедшую встречу Владимира Путина со специальным посланником лидера США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером словом «продуктивно». После переговоров Уиткофф прибыл в Посольство США в Москве.