В «Сенеже» наградили 10 победителей премии «Россия – страна возможностей»
Обложка © Пресс-служба «Россия – страна возможностей»
Определены победители второго сезона премии президентской платформы «Россия – страна возможностей». Торжественная церемония прошла в Мастерской управления «Сенеж», где эксперты, партнёры и почётные гости вручили награды десяти финалистам за их вклад в науку, культуру, образование, экологию и социальные инициативы.
«Эта престижная премия вручается талантливым, целеустремленным, неравнодушным людям самых разных возрастов и профессий, которые своим трудом и мастерством, активным участием в исследовательских, просветительских, творческих, благотворительных, экологических, волонтерских проектах меняют жизнь к лучшему, вносят весомый вклад в развитие страны, своим примером вдохновляют других», — отметил в приветственном обращении президент России Владимир Путин.
Премия этого года привлекла рекордное количество заявок: свыше 58 тысяч из всех российских регионов и 58 стран мира. В финал вышли 100 участников из 37 регионов, отобранные экспертами и пользователями мессенджера Max, где в голосовании приняли участие более 120 тысяч человек.
На мероприятии были объявлены победители в десяти главных категориях. Среди них – представители Москвы (двое), Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Орловской, Челябинской, Саратовской, Псковской и Московской областей, а также Донецкой Народной Республики.
- Артём Оганов (наука и технологии, Москва)
- Дмитрий Полынцев (предпринимательство, Санкт-Петербург)
- Сергей Почтарёв (спорт и уличная культура, Орловская область)
- Юрий Шевченко (экология, Краснодарский край)
- Александра Петрова (культура, Челябинская область)
- Андрей Рыжков (образование, Саратовская область)
- Олег Артемьев (медиа, Московская область)
- Дарья Федько (возможности для СВОих, Донецкая Народная Республика)
- Елена Полонская (служение и созидание, Псковская область)
- Наталья Москвитина (добрые дела, Москва).
Финалисты и победители получили медиа-сопровождение, индивидуальное продвижение и возможность выступать на крупных федеральных мероприятиях в роли спикеров и экспертов. Особые номинации от партнёров платформы отметили Камиля Ижболдина, Данила Кучеренко, Юлиану Борейшу, Дмитрия Потапова, Евгения Сотникова и других. Все участники сезона также получили сертификаты на путешествия по России.
Ранее Life.ru рассказывал, что организаторы конкурса «Это у нас семейное» ввели дополнительные задания для полуфиналистов, чтобы дать им ещё один шанс пройти в финал. По словам гендиректора платформы «Россия — страна возможностей» Андрея Бетина, 30 семей, лучше всего справившихся с заданиями, получат заветные путёвки, а главное — возможность провести время вместе в тёплом семейном кругу.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.