В «Сенеже» наградили 10 победителей премии «Россия – страна возможностей»

Определены победители второго сезона премии президентской платформы «Россия – страна возможностей». Торжественная церемония прошла в Мастерской управления «Сенеж», где эксперты, партнёры и почётные гости вручили награды десяти финалистам за их вклад в науку, культуру, образование, экологию и социальные инициативы.

«Эта престижная премия вручается талантливым, целеустремленным, неравнодушным людям самых разных возрастов и профессий, которые своим трудом и мастерством, активным участием в исследовательских, просветительских, творческих, благотворительных, экологических, волонтерских проектах меняют жизнь к лучшему, вносят весомый вклад в развитие страны, своим примером вдохновляют других», — отметил в приветственном обращении президент России Владимир Путин.











Премия этого года привлекла рекордное количество заявок: свыше 58 тысяч из всех российских регионов и 58 стран мира. В финал вышли 100 участников из 37 регионов, отобранные экспертами и пользователями мессенджера Max, где в голосовании приняли участие более 120 тысяч человек.

На мероприятии были объявлены победители в десяти главных категориях. Среди них – представители Москвы (двое), Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Орловской, Челябинской, Саратовской, Псковской и Московской областей, а также Донецкой Народной Республики. Артём Оганов (наука и технологии, Москва) Дмитрий Полынцев (предпринимательство, Санкт-Петербург) Сергей Почтарёв (спорт и уличная культура, Орловская область) Юрий Шевченко (экология, Краснодарский край) Александра Петрова (культура, Челябинская область) Андрей Рыжков (образование, Саратовская область) Олег Артемьев (медиа, Московская область) Дарья Федько (возможности для СВОих, Донецкая Народная Республика) Елена Полонская (служение и созидание, Псковская область) Наталья Москвитина (добрые дела, Москва).

Финалисты и победители получили медиа-сопровождение, индивидуальное продвижение и возможность выступать на крупных федеральных мероприятиях в роли спикеров и экспертов. Особые номинации от партнёров платформы отметили Камиля Ижболдина, Данила Кучеренко, Юлиану Борейшу, Дмитрия Потапова, Евгения Сотникова и других. Все участники сезона также получили сертификаты на путешествия по России.

