Бывшая глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини могла осуществлять закупки без тендеров, используя свои связи на посту ректора дипломатического колледжа. Такое мнение высказал депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт телеканалу «Звезда».

По словам парламентария, после ухода с высокой должности Могерини «устроилась на тёплое местечко», продолжив пользоваться возможностями, которые дают её контакты. Шмидт подчеркнул, что этот случай не единичный и за многими видными чиновниками Германии и ЕС тянется «коррупционный шлейф».

Депутат также привёл в пример нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая, по его словам, ещё будучи министром обороны Германии, устраивала на посты советников своих людей, а сотни миллионов евро «уходили в никуда». Однако вместо ответственности она получила повышение.

Ранее бывшая глава Евродипломатии Федерика Могерини была задержана по делу о мошенничестве. Она занимала должность Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности в период с 2014 по 2019 годы. На момент задержания вместе с ней находились ещё два человека: менеджер Европейского колледжа, чьё имя не разглашается, и бывший генеральный секретарь дипломатической службы Европейского союза Стефано Саннино. 3 декабря поступила информация о её освобождении.