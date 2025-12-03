Более 50 ёлок и бабочки: Мелания Трамп стала куратором рождественского оформления Белого дома

Проект по праздничному оформлению Белого дома, для которого закупили сотни метров гирлянд и тысячи метров лент, возглавила первая леди США Мелания Трамп. Об этом сообщили в пресс-службе американской администрации.

«Более 50 рождественских ёлок, 700 футов гирлянд, 25 тысяч футов лент и 10 тысяч бабочек наполняют залы праздничным теплом», — говорится в сообщениях.

Тема рождественского оформления в 2025 году получила название «Дом там, где сердце» и, по словам представителей Белого дома, должна передать «искренний характер Америки». Праздничное убранство украсили десятки ёлок, а также фигурки бабочек, которые, по задумке организаторов, должны символизировать обновление и свет. Кроме того, в резиденции приготовят традиционный пряничный домик весом примерно 54 килограмма. Несколько исторических помещений Белого дома пройдут реставрацию под контролем кураторов проекта.

Ранее в Сети появилось видео подготовки Белого дома к праздничному сезону, где украшение президентской резиденции сопровождалось музыкой Петра Чайковского. На кадрах были видны десятки наряженных ёлок, сияющих гирляндами, а на заднем плане небольшой оркестр исполнял фрагмент из балета «Щелкунчик». Пользователи отмечали, что эта мелодия традиционно ассоциируется с рождественским и новогодним настроением во многих странах.