Стало известно, куда перейдёт капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов

Капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов решил сменить клуб, летом футболист присоединится к ЦСКА. По информации источника, переход состоится на правах свободного агента, не из-за финансовых условий, а из-за разницы в подходах руководства.

«Ключевые причины решения Баринова не в финансах, а в разнице подходов руководства клубов», — заявил инсайдер «Чемпионату».

Он пояснил, что железнодорожники слишком долго откладывали предложение о новом контракте, и когда оно было сделано, игрок уже принял решение об уходе.

29-летний Баринов провёл в «Локомотиве» всю карьеру, выиграв с командой чемпионат России, три Кубка страны и Суперкубок. Его переход в стан принципиального соперника станет одним из самых громких трансферов межсезонья.

Напомним, Дмитрий Баринов и «Локомотив» приостановили переговоры о продлении контракта. Соглашение футболиста с клубом действительно до июня 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая трансферная стоимость Баринова оценивается примерно в 9 миллионов евро.