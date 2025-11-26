«Локомотив» приостановил переговоры с полузащитником Бариновым по новому контракту

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов и клуб приостановили переговоры о продлении контракта. Переговоры, скорее всего, не возобновятся, сообщает источник «Чемпионата».

Баринов является воспитанником системы «Локомотива». В текущем сезоне 29-летний опорник провёл 21 матч во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач. Действующий контракт игрока истекает в июне 2026 года. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Баринова составляет около 9 миллионов евро. Ранее появились сообщения об интересе к нему якобы со стороны ЦСКА.

А ранее Life.ru писал, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков отказался от контракта на $120 миллионов в год в Саудовской Аравии. Агент игрока Вадим Шпинёв пояснил, что для Батракова очень важно играть в футбол, а не заканчивать карьеру.