23 ноября, 20:26

«Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» и сохранил первое место в РПЛ

Обложка © Telegram / ФК «Краснодар»

Московский «Локомотив» и «Краснодар» сыграли со счётом 1:1 в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Москве началась с быстрых голов: на 11-й минуте Александр Руденко открыл счёт, но уже через 4 минуты Дуглас Аугусто оформил ответный гол.

«Краснодар» сохранил лидерство в турнирной таблице с 34 очками. «Зенит» и ЦСКА располагаются на второй и третьей позициях соответственно с 33 очками, тогда как «Локомотив» с 31 баллом занимает четвертое место в борьбе за чемпионский титул.

Гол Даку принёс «Рубину» победу над «Ахматом» в матче РПЛ

В другом матче 16-го тура Российской Премьер-лиги московское «Динамо» одержало победу над махачкалинским «Динамо» со счётом 3:0. Голами отличились Константин Тюкавин на 27-й минуте, Иван Сергеев на 46-й и Эль-Мехди Маухуба на 87-й минуте.

