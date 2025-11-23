Россия и США
23 ноября, 20:06

Московское «Динамо» разгромило махачкалинское в первом матче после ухода Карпина

Обложка © Telegram / ФК «Динамо» Москва

Московское «Динамо» одержало победу над махачкалинским «Динамо» со счётом 3:0 в матче 16-го тура Российской Премьер-лиги. Игра прошла на «ВТБ-Арене» в Москве.

Голами отличились Константин Тюкавин на 27-й минуте, Иван Сергеев на 46-й и Эль-Мехди Маухуба на 87-й минуте. На 70-й минуте встречи игрок гостей Имадеддин Аззи получил вторую желтую карточку и был удалён с поля, что осложнило положение команды из Дагестана.

Этот матч стал первым для московского клуба после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера, который 17 ноября объявил о решении сосредоточиться на работе со сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера «бело-голубых» назначен Ролан Гусев.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

