Верховный суд заинтересовался материалами по отмене сделки с квартирой Долиной
Певица Лариса Долина. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Верховный суд России запросил материалы дела оспаривания сделки купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной, что может привести к пересмотру решения. Об этом РИА «Новости» сообщила адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко.
«Верховный суд истребовал в кассации дело», — сказала адвокат.
По словам защитницы, такой шаг может свидетельствовать о том, что судья Верховного суда увидела возможные ошибки или нарушения в выводах предыдущих инстанций. После истребования материалов судья изучит их более подробно, прежде чем решать, выносить ли вопрос на рассмотрение судебной коллегии. Адвокат отметила, что эта процедура сама по себе не означает автоматического пересмотра, но существенно повышает вероятность дальнейшего движения дела в кассации.
Ранее сообщалось, что покупательница квартиры Ларисы Долиной подала жалобу в Верховный суд. Напомним, Полина Лурье, купившая жильё певицы в Хамовниках за 112 миллионов рублей, осталась и без денег, и без квартиры. Суд признал сделку недействительной: Долина заявила, что продала недвижимость под воздействием мошенников.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.