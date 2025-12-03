«Это будет работать»: В Госдуме озвучили два способа борьбы со «схемой Долиной»

Для защиты сделки по покупке квартиры от «схемы Долиной» необходимо, чтобы Верховный суд определил позицию возврата обеих сторон процесса в первоначальное состояние. Данное заявление сделал депутат Госдумы от партии «Новые люди» Владимир Плякин в беседе с Life.ru.

Депутат Госдумы партии «Новые люди» Владимир Плякин — о защите сделки квартиры от «схемы Долиной». Видео © Life.ru

По его словам, на данный момент рынок вторичного жилья максимально затормозился. Люди, которые были готовы к приобретению квартир, начинают очень сильно переживать и отменяют сделки, поскольку есть риск того, что жильё отберут, а деньги возвращены не будут. Более того, в этой ситуации можно остаться должником банку из-за взятого кредита.

«Поэтому, конечно же, необходимо законодательно как минимум, чтобы и Верховный суд определил позицию того, что если мы возвращаем стороны в первоначальное состояние, если мы возвращаем квартиру продавцу, то продавец должен вернуть деньги покупателю. Тогда это будет работать», — сказал депутат.

Второй способ, как обезопасить себя, заключается в страховании титула собственности. В этом случае, если продавец отменяет сделку через суд и стороны возвращаются в первоначальное состояние, но денег не оказывается, то покупателю возвращает сумму непосредственно страхования компания. Плякин выразил уверенность, что такие организации предоставляют подобного рода услуги.

«Но а в целом это, конечно же, должен быть результат правоприменительной практики, судебной практики. Хоть у нас и право не прецедентное, но большинство судов ориентируются на позицию Верховного суда. <…> Поэтому мы направили запрос в Верховный суд с просьбой как раз обобщить практику по таким делам гражданским», — подытожил парламентарий.

Напомним, что на рынке недвижимости продолжает активно обсуждаться так называемый «эффект Долиной», при котором суды аннулируют сделки, если продавец — часто пожилой человек — докажет, что действовал под давлением мошенников. В результате добросовестные покупатели могут остаться без приобретённого жилья и без уплаченных за него средств, что создаёт серьёзные риски для всех участников рынка. Название явление получило по имени певицы Ларисы Долиной, которая летом 2024 года стала жертвой аферистов. Она продала элитную квартиру и передала мошенникам вырученные деньги. Впоследствии Долина через суд добилась признания сделки недействительной, и квартира была возвращена ей в собственность. При этом покупательница недвижимости, Полина Лурье, оказалась в крайне затруднительном положении, лишившись и жилья, и огромной суммы денег. Впоследствии появились многочисленные случаи, когда пожилые продавцы совершают сделку продажи недвижимости, но через время возвращают жильё себе через суд, аргументируя тем, что стали жертвой аферистов.