«Каждый имеет право сойти с ума»: В Госдуме резко высказались о «деле Долиной»

Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил Life.ru, что «эффект Ларисы Долиной» — это не частный случай, а индикатор системных сбоев в России. Он считает, что право собственности в стране фактически отменено, а суды нормализуют индивидуальную неадекватность. По мнению Делягина, возвращение квартир через обвинения в мошенничестве — опасный прецедент, который ставит под угрозу все межличностные и деловые отношения.

Делягин прокомментировал ситуацию вокруг Ларисы Долиной. Видео © Life.ru

«Эффект Долиной — эта проблема не в Долиной. Каждый из нас имеет право сойти с ума, каждый из нас имеет право ненавидеть людей, каждый из нас имеет право считать, что ему все должны, потому что он великий и неповторимый. Кстати говоря, вторая часть фразы в отношении 99% людей — это правда. Смысл закона в том, чтобы защищать общество от неадекватности отдельных его членов, а не превращать эту неадекватность в новую норму», — высказался депутат.

Парламентарий указал на систематическое игнорирование судами постановления Пленума ВС 2015 года. Он заявил, что, если бы нормы были соблюдены, примерно 80% судей потеряли бы свои должности. В качестве примера он привёл возможность для любого человека заявить о своей невменяемости и потребовать возврата денег, при этом суд, как он предположил, может пойти навстречу такому требованию.

Делягин также отметил, что ситуация с хейтом вокруг Долиной выглядит неоднозначно. Он указал на то, что певица, закрыв комментарии и назвав критиков «ботами», сама создала дистанцию. Поэтому, как считает депутат, жалобы на моральные страдания в данном контексте выглядят странно. Более того, он предположил, что подобные действия могут отпугнуть потенциальных партнёров: ведь если сегодня певица получила предоплату за тур, то завтра она может заявить о том, что действовала под влиянием мошенников, и потребовать возврата денег.

Завершая мысль, депутат заявил, что при такой судебной практике людям остаётся «покупать квартиры в тех странах, где есть закон».

Напомним, что покупательница квартиры Ларисы Долиной подала жалобу в Верховный суд. Полина Лурье, купившая жильё певицы в Хамовниках за 112 миллионов рублей, осталась и без денег, и без квартиры. Суд признал сделку недействительной — Долина заявила, что продала недвижимость под воздействием мошенников.