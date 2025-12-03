Конспирология теряет фанатов: треть молодёжи уверена, что миром никто не управляет

Вера россиян в существование тайных сил, которые якобы управляют мировыми процессами, заметно ослабла по сравнению с 1990-ми. Об этом свидетельствуют данные нового опроса ВЦИОМ.

Согласно результатам исследования, в 2025 году 46% опрошенных считают, что никаких подобных организаций не существует. Для сравнения: в 1992 году так думали лишь 26% россиян. Особенно скептичны к конспирологии молодые поколения — среди «цифровых» (2001 год и позже) и младших миллениалов (1992–2000 годы) не верят в заговоры 66–67% участников опроса.

Сторонников конспирологических идей больше среди старших возрастных групп: половина представителей поколения «застоя» (1948–1967 годы) и 44% поколения «оттепели» продолжают допускать существование тайных сил.

Также опрос показал, что 63% россиян считают основным фактором, определяющим поведение человека, его собственную волю и разум. Лишь меньшая часть респондентов связывает происходящее с действием судьбы (10%), объективных законов (9%) или случайных обстоятельств (5%).

