3 декабря, 11:05

Конспирология теряет фанатов: треть молодёжи уверена, что миром никто не управляет

ВЦИОМ: Россияне всё меньше верят в «тайное мировое правительство»

Обложка © DALL-E / Life.ru

Вера россиян в существование тайных сил, которые якобы управляют мировыми процессами, заметно ослабла по сравнению с 1990-ми. Об этом свидетельствуют данные нового опроса ВЦИОМ.

Согласно результатам исследования, в 2025 году 46% опрошенных считают, что никаких подобных организаций не существует. Для сравнения: в 1992 году так думали лишь 26% россиян. Особенно скептичны к конспирологии молодые поколения — среди «цифровых» (2001 год и позже) и младших миллениалов (1992–2000 годы) не верят в заговоры 66–67% участников опроса.

Сторонников конспирологических идей больше среди старших возрастных групп: половина представителей поколения «застоя» (1948–1967 годы) и 44% поколения «оттепели» продолжают допускать существование тайных сил.

Также опрос показал, что 63% россиян считают основным фактором, определяющим поведение человека, его собственную волю и разум. Лишь меньшая часть респондентов связывает происходящее с действием судьбы (10%), объективных законов (9%) или случайных обстоятельств (5%).

А ранее ВЦИОМ выяснил, сколько россиян сталкивались со стрессом в этом году. Результаты оказались неутешительными.

