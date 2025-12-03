Плёнки Миндича
3 декабря, 11:28

Белоруссия ввела запрет на движение фур из Прибалтики без навигационных пломб

Обложка © ТАСС / Денис Викторов

Совмин Белоруссии обязал грузовики, въезжающие из Латвии, Литвы и Польши, использовать навигационные пломбы. Без них движение по территории республики теперь запрещено. Об этом сообщается в постановлении кабмина, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.

«Навигационные устройства (пломбы — прим. Life.ru) применяются в обязательном порядке при ввозе в Республику Беларусь товаров из Латвии, Литвы и Польши», — говорится в документе.

Требование распространяется не только на фуры с грузом, но и на порожние транспортные средства международной перевозки, зарегистрированные в странах Евросоюза. Пломбы должны устанавливать на грузовики, тягачи, прицепы и полуприцепы, если те нарушают правила перемещения по территории Белоруссии.

Отмечается, что эти меры не касаются транспорта, который въезжает в страну через границу с Россией и затем покидает Белоруссию в этом же направлении. Исключение также сделано для автомобилей, перевозящих грузы из Калининградской области. Постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Эйсмонт: Литва «стреляет себе между ног» после падения её БПЛА в Белоруссии

Ранее МИД и Минтранс Литвы направили в Еврокомиссию официальное обращение, в котором просили Брюссель помочь вернуть сотни литовских грузовиков, задержанных на территории Белоруссии. Вильнюс также настаивал на разработке общеевропейских мер противодействия воздушной контрабанде, которую, по данным литовской стороны, осуществляют с белорусской территории с использованием метеозондов и воздушных шаров.

Милена Скрипальщикова
