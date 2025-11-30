Литва попросила ЕК помочь вернуть свои фуры из Белоруссии

Министерство иностранных дел и Министерство транспорта Литвы направили официальное обращение в Еврокомиссию. Вильнюс просит Брюссель оказать содействие в возвращении сотен литовских грузовых автомобилей, которые заблокированы на территории Белоруссии.

Помимо этого, в заявлении содержится призыв к ЕС разработать эффективные меры по противодействию воздушной контрабанде, осуществляемой с белорусской территории при помощи метеорологических зондов и воздушных шаров. Литовские власти также настаивают на создании «плана действий в помощь находящимся в Белоруссии водителям из европейских стран».

Одновременно с этим Литва разрабатывает собственный пакет санкционных мер против Минска, который надеется сделать общеевропейским. В частности, предлагается ввести ограничения против «лиц, ответственных за незаконные полёты воздушных шаров».

Напомним, Вильнюс объявил о закрытии автомобильного сообщения с Белоруссией до 30 ноября из-за якобы нарушения воздушного пространства с помощью метеозондов для доставки контрабанды, в том числе сигарет и других табачных изделий. Позже Литва частично смягчила введённый режим, разрешив проезд через один из КПП для отдельных групп граждан. Также в Литве задержали 10 человек из-за «вторжения» метеозондов.