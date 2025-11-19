В Литве задержали 10 человек из-за «вторжения» метеозондов

Правоохранительные органы Литвы провели масштабную операцию по борьбе с воздушной контрабандой сигарет, в ходе которой были осуществлены 30 обысков и задержаны 10 человек. Согласно заявлению МВД республики, в операции участвовали более 100 сотрудников пограничной службы, полиции и таможни.

У задержанных изъяты GPS-устройства для поиска контрабандных посылок, доставляемых с помощью метеозондов, оружие, боеприпасы и запасы табачной продукции. По данным литовских властей, с начала года уже задержано более 100 участников подобной преступной деятельности.

Ранее Вильнюс ввёл ограничения на автомобильное сообщение с Белоруссией, обвиняя республику в организации контрабандных поставок, однако впоследствии частично смягчил режим, разрешив проезд через один контрольно-пропускной пункт для определённых категорий граждан. Премьер-министр страны Инга Ругинене заявила, что с территории Белоруссии исходят определённые угрозы, требующие незамедлительного реагирования.