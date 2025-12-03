Россияне могут перейти на более дешёвые магазины из-за скачка цен, предупредил экономист

В России в ближайшее время стоит ожидать резкого роста цен, что заставит граждан искать способы экстренной экономии. Об этом предупредил эксперт Николай Кульбака, отметив, что люди уже начали переходить на покупки в более дешёвых магазинах, мирясь с худшим качеством товаров.

«Это то, что люди делали, в принципе, всегда, когда наступали не самые благоприятные времена», — пояснил эксперт в беседе с «Царьградом». Он добавил, что тренд подтверждается активным открытием по стране дискаунтеров, куда покупатели идут целенаправленно за низкими ценами.

Ситуация для предпринимателей также осложнится: малый бизнес, по прогнозу Кульбаки, может начать уходить в тень из-за вероятного повышения налогового бремени. Предприниматели будут стремиться показывать минимальные доходы, а в расчётах может возрасти доля наличных операций. Выжить бизнес сможет, только если государство не начнёт жёстко регулировать цены.

А ранее в «Руспродсоюзе» объяснили, почему за последний год кофе подорожал больше чем на 60%. Как отмечают эксперты, определяющее влияние на ситуацию оказывают два основных фактора. На первом месте — стоимость сырья на мировых биржах, а на втором — динамика обменного курса рубля по отношению к доллару США.