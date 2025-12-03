Робот так не сможет: Life.ru узнал, какие востребованные профессии зря списали со счетов

Ремесленные и рабочие профессии снова становятся востребованными на рынке труда. Об этом Life.ru рассказала HR-специалист Зилина Султанова, подчеркнув, что уникальные навыки ручного труда, мастерство и точность остаются незаменимыми даже в условиях автоматизации.

Если говорить о «забытых» профессиях будущего, то на первый план выходят именно рабочие и ремесленные специальности. В условиях развития автоматизации и новых технологий спрос растёт на сварщиков, токарей, фрезеровщиков, электротехников, монтажников, наладчиков оборудования — всё, что требует профессиональной точности и ручного труда. Зилина Султанова HR-специалист

Она также добавила, что возвращается интерес к ремесленным профессиям: швеи, портные, обувщики, реставраторы, ювелиры, мастера по дереву и мебели снова на пике популярности. Современные потребители ценят уникальные изделия ручной работы, экологичный подход и индивидуальность продукта.

Султанова выделила несколько специальностей, которые долго считались устаревшими, но вновь становятся актуальными: производители и специалисты по деревообработке, мастера по изготовлению и ремонту музыкальных инструментов, антикварных часов и часов ручной работы, художники-ремесленники по ковке металла, кузнецы, мастера по керамике и работе со стеклом, специалисты по ручной кровельной обработке и кожаным изделиям.

«Всё, что невозможно автоматизировать, штамповать или заменить машиной, остаётся в цене. Мастера с уникальными навыками и высоким качеством работы будут востребованы ещё долгое время», — заключила Султанова.

Ранее юрист раскрыла, в каких профессиях и отраслях назначают доплату за 25 лет стажа. Подобные выплаты используются как инструмент поощрения лояльности и удержания кадров — особенно если работа связана с высокой нагрузкой и особенными условиями.