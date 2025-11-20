Юрист раскрыла, в каких профессиях и отраслях назначают доплату за 25 лет стажа

Российские компании и отдельные отрасли выплачивают сотрудникам надбавки за многолетний стаж, и получить такие деньги могут работники, отдавшие профессии около 25 лет. Об этом рассказала агентству «Прайм» заместитель председателя совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасия Горелкина.

Подобные выплаты используются как инструмент поощрения лояльности и удержания кадров — особенно если работа связана с высокой нагрузкой и особенными условиями. Государственные надбавки действуют для пожарных, спасателей, работников угольной промышленности и членов лётных экипажей гражданской авиации. Чтобы их получить, нужно подать документы в Социальный фонд. Корпоративные же доплаты назначаются компаниями самостоятельно: сотрудник подтверждает стаж трудовой книжкой, справками и документами о квалификации, а дальше кадровые службы тщательно проверяют каждый период работы.

Отраслевой подход тоже играет свою роль — например, в промышленности или авиации учитываются только те должности, которые прописаны в корпоративных перечнях. В некоторых организациях стаж проверяют буквально по каждой позиции, чтобы избежать ошибок. Размер выплат устанавливают индивидуально: где-то дают фиксированную сумму, где-то рассчитывают коэффициенты исходя из оклада, условий труда и уровня ответственности. Поэтому суммы могут отличаться даже у работников одной отрасли.

Ранее Life.ru писал, что в России рассматривают новый статус «Ветеран трудовой деятельности», который позволит гражданам получать дополнительную выплату к пенсии за долгий стаж. Инициативу уже обсуждают, её шансы на одобрение достаточно высоки. По оценке экспертов, внедрение может занять от нескольких месяцев до года.