Повар предложил меню для ужина Путина, Трампа и Зеленского с «кетчунезом» в центре

Повар Илья Кузин объяснил, почему «кетчунез» — смесь кетчупа и майонеза — стал любимым народным соусом. Его простота, узнаваемость и идеальный баланс сладости, кислотности и жирности сделали его популярным во всём мире. На волне дискуссии о том, как «кетчунез» мог бы объединить за одним столом президента РФ Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, Кузин составил топ-5 блюд, идеально подходящих для дипломатического ужина.

«Кетчунез» — это яркий пример гениальной простоты. <...> Интересно, что в России это часто не рецепт, а интуитивное действие: «макнуть в кетчуп, потом в майонез» или смешать прямо на тарелке. А если туда добавить ещё и чеснок — сказка. Не удивительно, что такой соус полюбился и в Америке. Илья Кузин Повар

В качестве закуски повар предложил подать политикам блины с крабом и икрой с деликатной вариацией «кетчунеза», а также салат на стыке русской и калифорнийской кухни из картофеля, авокадо и лосося. В роли главного блюда — мраморная говядина из России и стейк из мраморной говядины из США. Их можно подать с русским «кетчунезом» с добавлением лесных грибов и с американским вариантом соуса со сладким луком. На гарнир — воздушное суфле из картофеля с ноткой трюфеля и «русской заправкой», взбитой со сметаной и зелёным перцем.

«Десерт: «торт «Красный бархат» по-новому». «Красный бархат» (икона США), но приготовленный с добавлением свёклы (икона русской кухни) для влажности и сложного вкуса. К нему — мороженое из ряженки и неожиданный соус из белого шоколада с лёгкой солоноватой нотой и томатной сладостью — тонкая, почти незаметная параллель на тему кетчупа», — предложил вариант Кузин.

По словам шефа, каждая из позиций сочетает в себе символику двух стран и идеально раскрывается именно с майонезно-томатным соусом. Кузин даже подобрал алкоголь, который лучше всего раскрывает вкус соуса: вино пино-нуар из прохладных регионов, сухое розе или лёгкое пиво.

Напомним, что идея «объединяющего соуса» возникла после шутливого признания министра войны Пита Хегсета, который назвал Трампа, Путина и Зеленского идеальными гостями для ужина, и заявил, что подал бы им салат с «кетчунезом».