3 декабря, 13:03

Команда Трампа хочет до конца года прийти к подвижкам по Украине, считает политолог

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Сам факт продолжения переговоров между Россией и США уже является значимым сигналом, считает политолог Малек Дудаков. По его словам, стороны смогли достичь консенсуса по ряду вопросов, а по другим дискуссия продолжается.

Эксперт пояснил, что администрация Дональда Трампа стремится к конкретным подвижкам до конца года, поскольку в 2026 году внимание сместится на внутреннюю политику и предвыборную кампанию в Конгресс.

«На внешнюю политику будет оставаться меньше сил и времени», — отметил Дудаков в беседе RT.

Особый смысл политолог видит в том, что американские переговорщики после визита в Москву не стали встречаться с украинской стороной.

«Это говорит о том, что американцы понимают: именно украинцы и европейцы — главная препона на пути деэскалации», — заключил собеседник издания.

Напомним, ранее в Кремле прошли продолжительные переговоры президента РФ Владимира Путина с делегацией из США. Глава российского государства провёл переговоры с особым представителем президента США Стивеном Уиткоффом и американским бизнесменом Джаредом Кушнером — зятем Трампа. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, почти пятичасовое обсуждение было сосредоточено на теме мирного разрешения ситуации на Украине.

Александра Мышляева
