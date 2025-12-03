Навроцкий раскритиковал Туска за идею выплат компенсаций жертвам Второй мировой

Президент Польши Кароль Навроцкий осудил предложение премьер-министра Дональда Туска о выплате компенсаций жертвам нацистской оккупации за счёт государственного бюджета страны. Об этом сообщил интернет-портал onet.pl.

«Я не знаю ни одного политического или исторического решения проблемы, когда жертвы сами платили бы за зло, сделанное агрессором», — заявил Навроцкий.

По словам президента, высказывания Туска, сделанные в Берлине, вызывают серьёзное беспокойство. Он подчеркнул, что жертвы оккупации не должны нести финансовое бремя за преступления агрессора и выразил надежду, что премьер принесёт извинения перед поляками и уточнит, что его слова были недоразумением. Навроцкий отметил, что исторические уроки свидетельствуют: вина за совершённые военные злодеяния никогда не ложилась на тех, кто пострадал.

Ранее на пресс-конференции в Берлине премьер-министр Польши Дональд Туск призывал канцлера Германии Фридриха Мерца ускорить выплаты компенсаций польским гражданам, пострадавшим от нацистской оккупации. По словам Туска, никакие международные договорённости не могут снять моральную ответственность перед жертвами войны.