Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 18:16

Туск назвал «фатальной комбинацией» визит Орбана к Путину и кризис в Киеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Премьер Польши Дональд Туск жёстко высказался о ситуации вокруг Украины, назвав «фатальной комбинацией» сразу несколько событий, которые совпали во времени: отставку главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, визит премьер-министра Виктора Орбана к президенту России Владимиру Путину и путаницу в переговорах по мирному плану спецпосланника США Стивена Уиткоффа.

«Орбан навещает Путина, НавроцкийОрбана. Хаос в переговорах по плану Уиткоффа и политический кризис в Киеве. Фатальная комбинация», — высказался Туск на своей станице в соцсети X.

У Зеленского не было выхода: Экс-премьер Украины Азаров назвал отставку Ермака запоздалой
У Зеленского не было выхода: Экс-премьер Украины Азаров назвал отставку Ермака запоздалой

Напомним, что Орбан утром 28 ноября прибыл в Москву и провёл с российским президентом почти четырёхчасовые переговоры. А вечером того же дня Владимир Зеленский подписал указ об отставке Ермака — многолетнего руководителя ОП и ключевой фигуры в его окружении.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Дональд Туск
  • Виктор Орбан
  • Путин
  • Польша
  • Украина
  • Венгрия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar