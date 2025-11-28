Туск назвал «фатальной комбинацией» визит Орбана к Путину и кризис в Киеве
Премьер Польши Дональд Туск жёстко высказался о ситуации вокруг Украины, назвав «фатальной комбинацией» сразу несколько событий, которые совпали во времени: отставку главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, визит премьер-министра Виктора Орбана к президенту России Владимиру Путину и путаницу в переговорах по мирному плану спецпосланника США Стивена Уиткоффа.
«Орбан навещает Путина, Навроцкий — Орбана. Хаос в переговорах по плану Уиткоффа и политический кризис в Киеве. Фатальная комбинация», — высказался Туск на своей станице в соцсети X.
Напомним, что Орбан утром 28 ноября прибыл в Москву и провёл с российским президентом почти четырёхчасовые переговоры. А вечером того же дня Владимир Зеленский подписал указ об отставке Ермака — многолетнего руководителя ОП и ключевой фигуры в его окружении.
