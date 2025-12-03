Трамп назвал сомалийских иммигрантов и конгрессвумен Омар «отбросами»

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления позволил себе резкое высказывание в адрес сомалийских иммигрантов в Миннесоте и конгрессвумен-демократа Ильхан Омар. Соответствующее заявление политик сделал на совещании в Белом доме.

Главную мысль своего выступления политик сформулировал предельно жёстко, заявив, что Соединённые Штаты идут по ложному пути, продолжая впускать в страну «отбросы», к которым он причислил и конгрессвумен Ильхан Омар, и её сторонников.

В своём выступлении Трамп заявил, что мигранты якобы ничего не производят, а подавляющее большинство из них живёт на государственные пособия. Президент США также выразил категорическое нежелание видеть этих людей в стране, обвинив их в безделье и постоянных жалобах вместо работы на благо государства.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США нуждаются в иммиграции на фоне рекордно низкого уровня безработицы. Выступая в Индиане, он пояснил, что стране необходимы приезжие, но сам процесс их прибытия должен быть прозрачным. Американский лидер подчеркнул, что при этом будет оцениваться полезность иммигрантов для государства. Он связал эту потребность с показателем безработицы, который, по его словам, является минимальным за последние полвека.