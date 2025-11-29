Россия и США
Специальная военная операция (СВО)

29 ноября, 01:06

USCIS приостановила рассмотрение всех прошений об убежище в США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) временно приостановила принятие решений по всем прошениям о предоставлении убежища. Об этом заявил глава USCIS Джозеф Эдлоу. По словам Эдлоу, данное решение связано с необходимостью усиления проверки и отбора иностранных граждан, претендующих на убежище.

«USCIS приостановила принятие всех решений о предоставлении убежища до тех пор, пока мы не обеспечим максимально возможную проверку и скрининг каждого иностранца. Безопасность американского народа всегда превыше всего», — подчеркнул он.

Напомним, что в результате стрельбы возле Белого дома получили ранения двое бойцов Нацгвардии США. Подозреваемый — 29-летний мигрант из Афганистана — был задержан и получил тяжёлые ранения. Ранее Дональд Трамп заявлял о необходимости депортации всех нелегальных иммигрантов и усилении проверок граждан Афганистана. Позже стало известно о смерти пострадавшей служащей Нацгвардии. В связи с её гибелью подозреваемому может быть предъявлено обвинение в убийстве сотрудника федеральных правоохранительных органов, за которое предусмотрена смертная казнь.

Антон Голыбин
