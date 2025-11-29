USCIS приостановила рассмотрение всех прошений об убежище в США

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) временно приостановила принятие решений по всем прошениям о предоставлении убежища. Об этом заявил глава USCIS Джозеф Эдлоу. По словам Эдлоу, данное решение связано с необходимостью усиления проверки и отбора иностранных граждан, претендующих на убежище.

«USCIS приостановила принятие всех решений о предоставлении убежища до тех пор, пока мы не обеспечим максимально возможную проверку и скрининг каждого иностранца. Безопасность американского народа всегда превыше всего», — подчеркнул он.