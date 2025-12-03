Плёнки Миндича
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 декабря, 12:01

Найдено тело 17-летней девушки, исчезнувшей в Перми

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Пермском крае завершились поиски 17-летней девушки, пропавшей 27 ноября. Третье декабря стало финальной точкой в поисках, когда тело подростка было найдено в реке Гайва в Орджоникидзевском районе Перми. Водолазы городской службы спасения извлекли тело из воды, после чего были произведены необходимые процедуры осмотра и фиксации обстоятельств происшествия.

Следственные органы Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по факту исчезновения девочки. Специалисты тщательно изучили место происшествия, однако признаков насильственной смерти выявлено не было. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит причину гибели.

В России за год пропали почти 900 детей
В России за год пропали почти 900 детей

Ранее москвичка обманула родственников и улетела с маленьким сыном в Турцию. Родные уже месяц не могут найти их. 32-летняя Дарья Лучкина 17 октября сообщила близким, что отправляется на корпоратив с 10-летним сыном Максимом, но на самом деле они вылетели в Стамбул.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Пермский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar