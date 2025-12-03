Найдено тело 17-летней девушки, исчезнувшей в Перми
Обложка © Life.ru
В Пермском крае завершились поиски 17-летней девушки, пропавшей 27 ноября. Третье декабря стало финальной точкой в поисках, когда тело подростка было найдено в реке Гайва в Орджоникидзевском районе Перми. Водолазы городской службы спасения извлекли тело из воды, после чего были произведены необходимые процедуры осмотра и фиксации обстоятельств происшествия.
Следственные органы Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по факту исчезновения девочки. Специалисты тщательно изучили место происшествия, однако признаков насильственной смерти выявлено не было. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит причину гибели.
